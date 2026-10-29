Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı İGA etkinlikleriyle kutlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı İGA etkinlikleriyle kutlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor. İGA'nın organize ettiği etkinliklerde dış hatlar yolcu salonu, Bosphorus ve iç hatlar bölgesinde bando gösterileri ve kortejler yapılıyor, yolculara Türk bayrağı dağıtılıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Önemli küresel aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında terminalin farklı noktalarında etkinlikler düzenleniyor.

Dış hatlar yolcu salonu, "Bosphorus" ve iç hatlar bölgesinde bando gösterileri ve kortejler gerçekleştirilirken, yolculara Türk bayrakları dağıtılıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü yolcularla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını anıyor.

Etkinlikler gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Fotoğrafa dikkatli bakın! Erdoğan'ın kravatında gururlandıran detay
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev

36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev