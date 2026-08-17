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İstanbul Havalimanı'ndan Rekor: 1739 Uçuş ve 290 Bin Yolcu

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Havalimanı, 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'taki günlük uçuş ve yolcu sayısına ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda yeni rekora imza atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'mız, sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu."

Kaynak: AA
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