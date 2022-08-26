Son dakika haberleri | İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE OKULLARIN ENGELLİ RAMPASINDAKİ KORKULUKLARI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

GÜNGÖREN'de iki okulun engelli rampasındaki korkulukları çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tozkoparan Mahallesi'nde 19 ve 21 Ağustos tarihlerinde iki okulun bahçesine giren hırsızlar, engelli rampalarının alüminyum korkuluklarını çaldı. Polis her iki okula giren hırsızların aynı kişi olabileceği şüphesiyle güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Kısa sürede gözaltına alınan İ.A., İ.C.G. ve E.E.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kullanılan ve tamir için depoya bırakılan korkuluklar dışında, giriş kapısına asılan 2 çerçeveli alüminyum pano ve sıraları da çaldığı belirlendi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin korkulukları söktükleri ve taşıdıkları görülüyor.