İstanbul Filarmoni Orkestrası, Veriko Tchumburidze ile Vivaldi Konseri Verecek

İstanbul Filarmoni Orkestrası, ödüllü kemancı Veriko Tchumburidze ile birlikte Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserini 30 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası, ödüllü kemancı Veriko Tchumburidze ile konser verecek.

Orkestra "Vivaldi: Dört Mevsim" konseri 30 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası, ödüllü kemancı Veriko Tchumburidze ile sahneye çıkacak.

Konserde Antonio Vivaldi'nin "Keman Konçertoları op.1 'Dört Mevsim'" ile "Konçerto Grosso Op.3 No.11 re minör" ve Johann Sebastian Bach'ın "Orkestra Süiti No.3" ile "Brandenburg Konçertosu No. 3 Sol Majör" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
