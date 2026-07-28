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İSKİ, yarın Fatih'in 3 mahallesinde su kesintisi uygulayacak

İSKİ, yarın Fatih'in 3 mahallesinde su kesintisi uygulayacak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih ilçesindeki isale hattı iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan Mahalleleri'nde 09.00-17.00 saatleri arasında su kesintisi olacağını bildirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih ilçesinin Aksaray Mahallesi mevkisindeki isale hattında yürütülecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar süresince Fatih ilçesinin Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan Mahalleleri su alamayacak.

Kaynak: ANKA
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