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İstanbul Fatih'te Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim

30 Kasım 2023 12:57 Son Güncelleme: 12:59 Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dron destekli denetim yaptı. Yayalara yol vermeyen 1 sürücüye bin 979 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsü Ramazan İpek, yayalara yol verdiğini söyleyerek kendini tepki gösterse de cezadan kaçamadı. Yaya geçidi denetimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.