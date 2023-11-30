İstanbul Fatih'te Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dron destekli denetim yaptı. Yayalara yol vermeyen 1 sürücüye bin 979 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsü Ramazan İpek, yayalara yol verdiğini söyleyerek kendini tepki gösterse de cezadan kaçamadı. Yaya geçidi denetimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.
İstanbul Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Bir sürücü yayalara yol verdiğini iddia etse de cezadan kaçamadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dron destekli denetim yaptı. Yayalara yol vermeyen 1 sürücüye bin 979 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsü Ramazan İpek, yayalara yol verdiğini söyleyerek kendini tepki gösterse de cezadan kaçamadı. Yaya geçidi denetimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL