Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'da çöken binalarla ilgili açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul'da çöken binalarla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu iki binanın çökmesiyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
