İstanbul Fatih'te Metruk Yapıda Kısmi Çökme
Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapıda bir kişinin olup olmadığını tespit etmek için arama yapıyor.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel