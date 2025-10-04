Haberler

İstanbul Fatih'te Metruk Yapıda Kısmi Çökme

Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapıda bir kişinin olup olmadığını tespit etmek için arama yapıyor.

İstanbul Fatih'te metruk bir yapıda kısmi çökme meydana geldi.

Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yapıda birinin olup olmadığını tespit etmek için arama yapıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
