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İstanbul Fatih'te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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İstanbul Fatih Güncel Haberler

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