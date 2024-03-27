İstanbul Fatih'te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a yeni salvo: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
ABD'de büyük felaket! Dev gemi köprüye çarptı, araçlarıyla suya gömülen en az 7 kişi aranıyor
İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
Rus istihbaratı: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda