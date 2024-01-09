İstanbul Fatih Camii'nde saldırıya tutuklama kararı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşa yönelik saldırının ardından gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılan şüpheli hakkında iki kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırının ardından gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılan şüpheli hakkında iki kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verilmiştir. Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Menfur saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiç bir provokasyona geçit vermeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.