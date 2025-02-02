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İstanbul Esenyurt'taki Zincir Markette Yangın

İstanbul Esenyurt'taki Zincir Markette Yangın
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir zincir marketin şubesinde başlayan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, Güzelyurt Mahallesi'ndeki Haramidere şubesinin depo alanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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