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İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

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ESENYURT'ta park halindeki plastik atık yüklü TIR alev alev yandı.

ESENYURT'ta park halindeki plastik atık yüklü TIR alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'ndeki TIR parkında meydana geldi. Park halindeki, plastik atık yüklü TIR'da başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Esenyurt ve Avcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'ı söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken TIR kullanılamaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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