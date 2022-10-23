14 yaşındaki çocuğun bacağına dokunup öptü! Olay ortaya çıkınca mahalle karıştı Güncel Haberler Esenler'de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen bazı mahalleli, sandalyeleri dükkanın camlarına fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.'nın dükkanına geldi. Burada E.D'ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A'yı gözaltına aldı. ÇİĞ KÖFTECİNİN CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri çiğköfte dükkanının önüne geldi. Bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Esenler 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 14 yaşındaki çocuğun bacağına dokunup öptü! Olay ortaya çıkınca mahalle karıştı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.