Esenler'de Polis Memuruna Çarparak Şehit Olan Sürücü Tutuklandı

Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda, Muhammet Furkan Y.'nin kullandığı otomobil denetim yapan polis memuru Mustafa Paksoy'a çarpmış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Paksoy yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhammet Furkan Y. emniyette yapılan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Muhammet Furkan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel