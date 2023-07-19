İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, 91 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 yıldır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Aktaş'ın ölümüyle ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın kıymetli babası, Emekli Polis Memuru Mustafa Aktaş'a Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah ifadelerini kullandı.

Emekli polis memuru Mustafa Aktaş son yolculuğuna İzmir'de uğurlandı. Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde, ikindi vaktinde düzenlenen cenaze törenine oğlu İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ile merhumun sevenleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Aktaş'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.(DHA)