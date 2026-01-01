Haberler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: 'Bu şehir bizim şehrimiz'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yıl öncesi Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemlerini denetledi ve suçla mücadele kararlılığı vurgusu yaptı.

Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT/İSTANBUL, - İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yıl tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izledi. Yıldız, "Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi suç ve suçlu ile mücadelede aynı kararlılıkta görev başında olacağız. Bu kadim şehirde huzuru bozmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yıla girerken İstanbul genelinde artırılan güvenlik önlemleri dolayısıyla Taksim'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) mobil TIR'ında ekiplerin aldığı tedbirleri denetledi. Yıldız burada açıklama yaptıktan sonra telsizle İstanbul'daki polislerin yeni yılını kutladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, "Yeni bir yıla girerken tüm birimlerimizle sahadayız. Teknolojinin tüm imkanlarını suçla mücadele de kullanıyoruz. Bugün de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) mobil TIR'ında İstanbul'umuzun muhtelif noktalarında, dronlarla, yaka kameralarımız, KGYS kameralarımızla vatandaşımızın huzur ve güvenliği için yeni yıla girmeleri, huzur ve güven içerisinde olması için arkadaşlarımızla sahadayız. Şişli ilçemizde, Kadıköy ilçemizdeki tedbirleri de yerinde denetledik. Biz İstanbul'un emniyetiyiz. Bu şehir bizim şehrimiz diyoruz" diye konuştu.

Polislerin yeni yılını kutlayan Yıldız, "Kıymetli mesai arkadaşlarım; geride bıraktığımız 2025 yılında İstanbul'un huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan ve sorumluluğunu her şartta yerine getiren kahraman İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi suç ve suçlu ile mücadelede aynı kararlılıkta görev başında olacağız. Bu kadim şehirde huzuru bozmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz. Büyük bir özveri ile görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve fedakar ailelerinize, önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyor hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
