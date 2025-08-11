İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'Dar Alan Şok Uygulaması'

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde 'Dar alan şok uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamayı yerinden takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Fatih ilçemiz tarihi ile, turizmi ile, dini ve kültürel yönüyle İstanbulumuzun en önemli ilçelerinden bir tanesi. Adeta kadim şehir İstanbulumuzun kalbi olan Fatih'te, İstanbulumuzda, huzurumuza kasteden şehir eşkiyalarına, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile Balat Bölgesi'nde suçla mücadele kapsamında, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile drone destekli 'Dar alan şok uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücülere yönelik GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı yerinden takip ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız, denetimlerin ardından Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR'

Uygulama noktasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurdur' anlayışıyla bugün de Fatih ilçemizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince uygulama noktamızda huzur nöbetindeyiz. Fatih ilçemiz tarihi ile, turizmi ile, dini ve kültürel yönüyle İstanbulumuzun en önemli ilçelerinden bir tanesi. Adeta kadim şehir İstanbulumuzun kalbi olan Fatih'te İstanbulumuzda, huzurumuza kasteden şehir eşkıyalarına, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz net ve bellidir, huzurlu ve güvenli İstanbul" dedi.