İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi Güncel Haberler İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki narkotik dar alan uygulamasını denetledi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki narkotik dar alan uygulamasını denetledi. Aktaş, akşam saatlerinde geldiği mahallede denetim yapan polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra mahalleyi gezen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Aktaş, daha sonra mahalleden ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Arif Murat Kayacan Gaziosmanpaşa Narkotik İstanbul Güncel Haberler

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