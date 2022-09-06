İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki narkotik dar alan uygulamasını denetledi.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki narkotik dar alan uygulamasını denetledi.
Aktaş, akşam saatlerinde geldiği mahallede denetim yapan polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra mahalleyi gezen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.
Aktaş, daha sonra mahalleden ayrıldı.
Kaynak: AA / Arif Murat Kayacan - Güncel