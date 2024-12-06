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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi
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Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak görevine başladı. Emekliliğe ayrılan Zafer Aktaş ile yapılan devir teslim töreninde, Yıldız, İstanbul'un güvenliği için kararlı bir mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, görevine başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, Yıldız, görevi yaş haddinden emekli olan Zafer Aktaş'tan teslim aldı.

Vatan Yerleşkesi'nde Aktaş tarafından karşılanan Yıldız, görevli emniyet müdürleriyle tanıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü makamında Aktaş'a çiçek takdim eden Yıldız, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Terör, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "İstanbul'da halkımızın da desteğiyle bu mücadelemizde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi inşallah İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Zafer Aktaş ise görev yaptığı 4,5 yıl içinde İstanbul'un huzuru ve güvenliği, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm teşkilat olarak beraber canla başla görev yaptıklarını kaydetti.

Yaklaşık 45 yıllık bir meslek hayatı olduğunu belirten Aktaş, "Vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail olduğum teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Selami kardeşimiz daha evvelden Adana'dan halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul'daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de hepinize Allah'a ısmarladık diyorum, Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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