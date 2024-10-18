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İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Nereye' Oyununu Sahneledi

İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Nereye' Oyununu Sahneledi
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İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Nereye' adlı yeni oyununun prömiyeri, savaş, terör ve ekonomik kriz temalarını işleyerek kaçak göçmenlerin yaşadığı trajikomik olayları anlatıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Nereye" adlı yeni oyununun prömiyeri Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gerçekleştirildi.

Hüseyin Alp Tahmaz'ın kaleme aldığı eser savaşın, terörün ve ekonomik krizin kıskacında ezilen az gelişmiş ülke insanlarının, kaçak göçmen olarak zengin Batı ülkelerine giderken yaşadıkları olayları içeren trajikomik yol hikayesini anlatıyor.

Rejisörlüğünü Volkan Özgömeç'in üstlendiği eserin oyuncu kadrosunda Ali Çelik,Kerem Paşaoğlu, Enes Daniş, Murat Aslan, Refiye Genç Çoldur, Merve Erdoğan Carim, Alparslan Çağlar, Burak Aksak, Doğukan Töngel ve Özen Çağla Akın yer alıyor.

Cem Şahin'in dış ses olarak katıldığı oyunun dekor tasarımına Murat Gülmez, kostüm tasarımına Dilek Kaplan, ışık tasarımına Osman Uzgören, müziklerine ise Can Atilla imza attı.

Oyunun yönetmen yardımcıları olarak da Sinem Şahin Budak, Ali Çelik ve Erdal Bilingen görev aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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