İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan 'Rumuz Goncagül' Oyunu

Zafer Algöz'ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu "Rumuz Goncagül", 13-15 Kasım'da Bahçelievler Nurettin Topçu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre Oktay Arayıcı'nın yazdığı eser, 1970'li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan "kadınların" sıkışmışlığını çağdaş bir orta oyunu dünyasından işliyor.

Müzikleri Timur Selçuk imzası taşıyan oyunda Dilek Güven, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş ve Buğra Kaan Kahraman rol alıyor.

Oyunun dekor tasarımını Nur Sinem Mete, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, ışık tasarımını Önder Arık, müzik direktörlüğünü Rahim Ozan Demir, koreografisini Kerem Kuraner üstlendi.