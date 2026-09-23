Haberler

İstanbul Devlet Tiyatrosu, ekimde iki yakada 4 yeni oyunun prömiyerini yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), ekim boyunca İstanbul'un iki yakasındaki sahnelerde tiyatroseverlerle buluşacak. Yeni sezonda “Aslında Kaşık Yok”, “Şerefe”, “Misafir” ve “Sumud” adlı oyunların prömiyerleri yapılacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), ekim ayında kentin her iki yakasında tiyatroseverlerle buluşacak.

İDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda "Aslında Kaşık Yok", "Şerefe", "Misafir" ve "Sumud" adlı yapımların prömiyerleri gerçekleştirilecek.

Kadim anlatıları modern sahne estetiği ve canlı müzikle harmanlayan "Bir Nefes Dede Korkut", 7-10 Ekim arasında Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, ardından 23-24 Ekim'de Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Modern dünya düzenini ve ahlaki sınırları sorgulayan Juan Mayorga imzalı "Ebedi Barış" ise 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda, 22-24 Ekim arasında ise Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Seray Şahiner'in yazdığı ve yalnız bir kadının hüzünlü ve mizahi mücadelesini ele alan "Hepyek", 13-17 Ekim arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de perde açarken, aynı tarihlerde Nikolay Gogol'ün ölümsüz eseri "Ölü Canlar" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ekim ayının ikinci yarısında, kuşaklar arası bağları ve baba-evlat ilişkisini derinlemesine işleyen "Babamın Kelimeleriyle" 20-24 Ekim arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de seyirci karşısına çıkacak. Matei Visniec'in yazdığı ve üç eski palyaço dostun hayatta kalma mücadelesini aktaran kült trajikomedi "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" ise 20-24 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de oynanacak.

İnsanların belirsizlikler karşısındaki çırpınışlarını sahneye taşıyan "Muallak", 27-31 Ekim arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sergilenecek. Paris'te bir malikanede geçen gizemli cinayeti absürt bir kurguyla işleyen polisiye kara komedi "Bence Katil Öldürdü" oyunu da 27-31 Ekim tarihlerinde Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyici karşısına çıkacak.

Çocukların hayal güçlerini zenginleştiren yapımlardan "Oh Ne Ala Memleket", 11 Ekim ve 1 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda, 18 Ekim'de ise Mecidiyeköy Büyük Sahne'de minik izleyicilerini ağırlayacak. Bir diğer çocuk oyunu olan "Kırmızı Küre" ise 25 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de minik sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Yok artık İsmail hoca! Yaptığını duyan taraftarlar hayret etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar