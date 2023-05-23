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İstanbul'dan Kastamonu'ya ekmek arası tavuk dönerle uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul'dan Kastamonu'ya ekmek arası tavuk dönerle uyuşturucu sevkiyatı

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İSTANBUL'dan Kastamonu'ya yolcu otobüsü ile getirilen paketteki ekmek arası tavuk dönerin içinden 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL'dan Kastamonu'ya yolcu otobüsü ile getirilen paketteki ekmek arası tavuk dönerin içinden 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kastamonu Otobüs Terminali'ne gelerek şüphelileri beklemeye başladı. Şüpheli B.A. ve İ.A., gönderilen paketi teslim alınca gözaltına alındı. Açılan paketteki ekmek arası tavuk dönerin içinde 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

Kastamonu İstanbul Güncel Haberler

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