İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin daha test sonucu belli oldu

İstanbul'da, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) örnek veren 2 şüphelinin daha uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ATK'de kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüpheliler Kübra Altay ve Melis Selçukoğlu'yla ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre, şüpheliler Altay ve Selçukoğlu'nun kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadı.

Yapılan incelemelerde Altay'ın saçında kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesine rastlanırken, Selçukoğlu'nun saçında ise kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Kaynak: AA