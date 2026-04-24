İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'ye "ev hapsi" şartıyla tahliye

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda tutuklu bulunan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa verdiği ek ifadenin ardından "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında 6 Aralık 2025'te gözaltına alınan şüpheli Cebeci, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda örnek vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cebeci, ek deliller doğrultusunda savunmasının tekrar alınmasının ardından 17 Aralık 2025'te "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.