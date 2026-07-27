İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 13 şüphelinin test sonuçları açıklandı

İstanbul'da, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) örnek veren 13 şüphelinin uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, ATK'de kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüpheliler Akın Altan, Asude Mercan, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tatar, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman, Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere ile ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre, şüpheliler Akın Altan ve Asude Mercan'ın kan, idrar ve saçında kokain ve metabolitleri, şüpheli Ayşe Nur Balcı'nın idrarında kokain ve metabolitleri, saçında metamfetamin, kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi tespit edildi.

Şüpheli Buğra Balkaya'nın kan ve idrarında esrar etken maddesi (THC), kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi, vücut kılında ise kokain ve ilaç etken maddesi görüldü.

Şüpheli Büşra Tatar'ın kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı ancak idrarında morfin ve kodein glukuronid bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Cenk Çöteli'nin kan, idrar ve saçında kokain ve metaboliti ile ilaç etken maddesi, şüpheli Emre Avar'ın kan, idrar ile saçında kokain ve metaboliti saptandı.

Hilal Zeynep Hedbe'nin kan, idrar ve saçında kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi, şüpheli İlyas Yalçıntaş'ın kan, saç ve idrarında esrar etken maddesi, saçında ayrıca kokain ve metabolitilerine rastlandı.

Şüpheli Orhan Yıldız'ın kan idrar ile saçında kokain ve metabolitleri, ilaç etken maddesi, şüpheli Şefik Ömer Dolman'ın kan, saç ve idrarında esrar etken maddesi, kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi bulundu.

Şüpheliler Aybüke Albere ve Sıla Gençoğlu'nun test sonuçlarında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı ancak ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA