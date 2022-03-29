İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı sona erdi - Haberler

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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı sona erdi

AA - Ali İhsan Çam - Güncel
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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı sona erdi

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı.

İSTANBUL (AA) - Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

Ukrayna tarafının görüşmelerin içeriğine dair basına bilgi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.

AA / Ali İhsan Çam - Güncel

Müzakere, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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