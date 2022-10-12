İstanbul'daki pardösülü gizemli kadın haberimiz gündem yarattı! Haberler.com'a yorum yağıyor

İstanbul'da yıllardır herkesin gördüğü ancak kimsenin fotoğraf ya da video çekmeyi aklına getiremediği pardösülü gizemli kadın ilk kez bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. TEM Otoyolu'nda hep aynı noktada görülen kadınla ilgili yaptığımız haber gündem yaratırken, okuyucular sitemiz Haberler.com'a adeta yorum yağdırdı. Haberimize gelen yorumlarda neredeyse herkesin bu kadını en az bir kez gördüğü ifade ediliyor.