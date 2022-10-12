İstanbul'daki pardösülü gizemli kadın haberimiz gündem yarattı! Haberler.com'a yorum yağıyor
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İstanbul'da yıllardır herkesin gördüğü ancak kimsenin fotoğraf ya da video çekmeyi aklına getiremediği pardösülü gizemli kadın ilk kez bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. TEM Otoyolu'nda hep aynı noktada görülen kadınla ilgili yaptığımız haber gündem yaratırken, okuyucular sitemiz Haberler.com'a adeta yorum yağdırdı. Haberimize gelen yorumlarda neredeyse herkesin bu kadını en az bir kez gördüğü ifade ediliyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yıllardır çok sayıda otomobil sürücüsünün kadrajına giren ancak kimsenin fotoğraf ya da video çekerek görüntülemediği pardösülü gizemli kadın ilk kez cep telefonuyla görüntülendi.
Otoyolda seyreden bir sürücünün görüntülediği esrarengiz kadını uzun zamandır gördüğünü dile getiren vatandaşlar, şahsın psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.
Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü söylenen ve dilenci olduğu sanılan kadının internete düşen görüntülerinde pardösülü bir kadının karanlığın içinden fırlayan kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alıyor.
Haberler.com olarak pardösülü gizemli kadınla ilgili yaptığımız haber gündeme resmen damga vurdu. Sitemizde okunma rekorları kıran haberimize yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları;
- Ataşehir'de sık sık görüyorum özellikle akşamları. Dilenci gibi görünüyor ama hiç para istediğini görmedim ama bir defa ben verdim o da aldı. Masumane bir duruşu var sanki feleğin sillesini yemiş gibi görünüyor.
- 10 senedir görürüm E5 ve 2. köprü yolunda ama ikisi farklı kişi tahminim abla kardeş birisi hafif kilolu tek tip pardösü giyiyorlar yani iki kişi bunlar pek deli değiller.
- Ben Ankara'da oturmama rağmen yılda 2, 3 kez İstanbul'a giderim ya Çamlıca gişeleri tarafında yada temde mutlaka denk gelir görürüm Allah yardımcısı olsun.
- Kendisi Çamlıca gişeleri yolunun kadrolu dilencisidir. Çoğu zaman orada görürüm, arkadaşım akıllı telefonunun olduğunu söylemişti.
- Hiç bakmadan yolunuza devam edin. İnli mi? Cinli mi? Belli değil.