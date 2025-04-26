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İstanbul'daki Okullar Depremzedelere Kapılarını Açtı

İstanbul'daki Okullar Depremzedelere Kapılarını Açtı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından 2 bin 617 okulun barınma amacıyla vatandaşlara açıldığını duyurdu. Toplamda 74 bin 11 kişiye barınma, 44 bin 247 kişiye ise sıcak yemek hizmeti sağlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 617 okulun kapılarını vatandaşlara açtığını, 74 bin 11 kişiye barınma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullardan görsellere de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ardından 2 bin 617 okulumuzda kapılarımızı açtık. 74 bin 11 vatandaşımıza barınma, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunduk. Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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