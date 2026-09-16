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İstanbul'daki LGBTİ+ soruşturmasında 20 kişi tutuklandı

İstanbul'daki LGBTİ+ soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
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LGBTİ+ derneklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 20 kişi tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 13 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

(İSTANBUL) - LGBTİ+ derneklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 20 kişi tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 13 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, LGBTİ+'ları hedef alan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kişilere yönelik işlemlerin tamamlandığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 20 kişinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, 14 kişiden 10'u hakkında ilerlemiş yaşları, 4 kişi hakkında ise delil durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Bir kişinin ifadesinin ardından doğrudan serbest bırakıldığı, firari durumda bulunan 13 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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