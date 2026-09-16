İstanbul'daki LGBTİ+ soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
LGBTİ+ derneklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 20 kişi tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 13 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlendi.
(İSTANBUL) - LGBTİ+ derneklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 20 kişi tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 13 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, LGBTİ+'ları hedef alan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kişilere yönelik işlemlerin tamamlandığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 20 kişinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada, 14 kişiden 10'u hakkında ilerlemiş yaşları, 4 kişi hakkında ise delil durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Bir kişinin ifadesinin ardından doğrudan serbest bırakıldığı, firari durumda bulunan 13 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.