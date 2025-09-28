Şehit ve Gazi Çocuklarına Ücretsiz Beslenme Desteği

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odasının işbirliğinde, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına okullarda ücretsiz beslenme desteği uygulamasının, tüm ülkeye yayılması için harekete geçildi.

Federasyonun Genel Başkanı Vahap Osmanoğlu'nun öncülüğünde alınan kararla, yeni dönemde ülke genelindeki tüm kantinlerde şehit ve gazi yakınlarına ürünlerin ücretsiz verilmesi amaçlanıyor.

Kantinlerde sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumdaki öğrencilerin de okul aile birlikleri ve okul idarelerinin koordinasyonuyla desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Zülfiye Sapankaya, AA muhabirine, son dönemde mevcut uygulamaya ivme kazandırılmasının ve diğer kantincilerin de aynı duyarlılıkla hareket etmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sapankaya, kantincilerin büyük bir özverisiyle öğrencilerin beslenmesinin desteklendiğini dile getirerek, "Özellikle şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına, okul aile birliklerimizin ve okul müdürlerimizin vasıtasıyla, kantinci esnafı tarafından beslenme hizmeti desteği verilmesi hizmeti devam ediyor. Sosyoekonomik olarak zor durumdaki çocuklarımıza yönelik yine aile birlikte ve okul müdürlüklerimizin aracılığıyla kantinci esnafı tarafından her okulda hemen hemen 10 kişiye beslenme desteği hizmeti veriliyor." dedi.

Zülfiye Sapankaya, tüm illerde de şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına beslenme desteği sunmak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, var olan bir gelenekti ama buna bir ivme kazandırıp tüm esnafa yaymak istedik. İstanbul'da bütün okullarla bunu paylaştık. Esnaf, okul müdürleri ve aile birlikleriyle temasa geçti. Onlar gazi ve şehit ailelerinin çocuklarının listesini veriyorlar. Esnafımız da onların beslenme ihtiyaçlarına destek veriyor. Geçen haftadan beri bunu tüm okullarımıza ilan ettik. Esnafımızla paylaştık. Yaptırdığımız tabelalarını verdik. Var olan bir projemizi hızlandırmak ve herkese dokunmak istedik."

"Bize ulaşan bütün öğrencilerimize kantin ve yemek hizmeti veriyoruz"

Fatih'te bulunan Pertevniyal Lisesi'nin Müdürü Şeref Koç ise bu projenin önceden beri uygulandığını hatırlattı.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odasının bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmaya çalıştığını dile getiren Koç, "Sadece şehit ve gazi yakınlarına değil, sosyoekonomik anlamda ihtiyacı olan öğrencilerimizin hepsine öğle yemeği veya kantin hizmeti veriyoruz. Kantinci esnafı da bunu destekliyor. Bu uygulama şehit ve gazi çocuklarına yönelik. Onun dışında da okul aile birliğimiz ve bizim koordinasyonumuzda 20 öğrenciye yemek bursu veriliyor." ifadesini kullandı.

Koç, boykot ürünlerinin kantinlere girmediğini vurguladı.

Öğrenci sağlığını ilgilendiren bütün meselelerde komisyonunun aylık denetim yaptığının altını çizen Koç, "Onun dışında da kantincilerle iletişim halindeyiz. Şehit ve gazi yakınlarının bu milletten alacağı var. Onlar borcunu ödemiş oldular." diye konuştu.