İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 48,3'e Düşüyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 48,3 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 53,62'den bugün itibarıyla yüzde 48,3'e geriledi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 46,81, Darlık'ta yüzde 59,65, Elmalı'da yüzde 66,1, Terkos'ta yüzde 53,01, Alibey'de yüzde 31,53, Büyükçekmece'de yüzde 47,76, Sazlıdere'de yüzde 41,93, Istrancalar'da yüzde 28,05, Kazandere'de yüzde 34,07, Pabuçdere'de yüzde 40,91 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 419,16 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,78 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 403,72 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 489 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son yıllardaki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 74,42, 2016'da yüzde 57,92, 2017'de yüzde 67,32, 2018'de yüzde 69,14, 2019'da yüzde 64,2, 2020'de yüzde 53,37, 2021'de yüzde 63,58, 2022'de yüzde 62,8, 2023'te yüzde 34,27, 2024'te yüzde 53,82 ve 2025'te yüzde 48,3 olarak kaydedildi.