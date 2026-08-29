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Vatan Caddesi Yarın Trafiğe Kapalı

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30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul Fatih'te Vatan Caddesi ve yan yollar yarın trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı, D-100, O-3, Fevzipaşa ve Turgut Özal caddeleri alternatif güzergah olacak.

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi ve cadde üzeri yan yollar yarın trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzeri yan yollar trafiğe kapatılacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA
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