İstanbul'da kar yağışı; sokaklar beyaza büründü

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Beylikdüzü'nde sokakları beyaza bürüdü ve araçların üzerini kapladı.

İSTANBUL'da yüksek kesimlerde bulunan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplanırken, sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
