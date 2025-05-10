İstanbul'da Yoğun Yağmur ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları düne göre 10 derece düşerken, Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Rüzgara dayanamayan şemsiyeler ise ters döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel