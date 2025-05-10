İstanbul'da Yoğun Yağmur ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve rüzgar, sert esintilerle birlikte hava sıcaklıklarını 10 derece düşürdü. Taksim Meydanı'nda birçok kişinin şemsiyesi ters dönerken, yağmurlu havaya hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları düne göre 10 derece düşerken, Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Rüzgara dayanamayan şemsiyeler ise ters döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel