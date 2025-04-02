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İstanbul'da Yoğun Sis Etkili

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İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi sonucu yüksek kesimlerde yoğun sis oluştu. Sultangazi, Beylikdüzü, Çamlıca Tepesi ve Boğaz köprülerinde görüş mesafesi düştü, sürücüler dikkatli olmalı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor.

Megakentte hava sıcaklığının düşmesi, yüksek kesimlerde sise yol açtı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi, sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli ile Boğaz köprülerinde yoğun sis gözlendi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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