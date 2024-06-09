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İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

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İstanbul'da düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sona erdi. Adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerini cevaplamaya çalıştı. YKS'nin son oturumu olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak.

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de adaylar, "Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi"nde 40, "Sosyal Bilimler-2 Testi"nde 40, "Matematik Testi"nde 40, "Fen Bilimleri Testi"nde 40 olmak üzere, 160 soruyu 180 dakikada cevaplamaya çalıştı.

Adayların bazıları, belirlenen ilk çıkış saatinde sınav salonundan ayrıldı, bazıları ise sınavın bitiş saati olan 13.15'e kadar soruları çözmeye devam etti.

Adaylar, sınavdan çıkışta kendilerini bekleyen ailelerine ve yakınlarına sarıldı.

Kimi adaylar soruların kolay olduğunu söylerken, kimileri zorlandığını ifade etti.

Ydt oturumu 15.45'te başlayacak

Öte yandan, YKS'nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45'te başlayacak ve bu oturumda adaylara 120 dakika süre verilecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda, 80 soru yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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