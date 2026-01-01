İstanbul'da kar sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da yılın ilk günü etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı birçok bölgeyi beyaza bürürken, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde karla kaplanan rampayı çıkmakta zorlanan araçlar yolda kuyruk oluşturdu.

Beşiktaş'ta kar nedeniyle rampayı çıkamayan bir aracı vatandaşlar iterek hareket ettirdi.

Şişli Fulya'da, motosikletli kuryelerin kar nedeniyle paketleri ulaştırmakta güçlük çektiği görüldü.

Çekmeköy'de karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, Şile-Ömerli Otoyolu'nda da kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Şile'ye bağlı İsaköy, Gökmaslı, Göçe köylerinde kar nedeniyle yollar kapandı.

Şile Otoyolu'nda karla kaplanan yolda araçlardan inen sürücü ve yolcular ise halay çekerek ilginç görüntüler oluşturdu.