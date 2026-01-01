Haberler

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu; Taksim Meydanı Beyaza Büründü

Güncelleme:
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Taksim Meydanı'nı beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar, nostaljik tramvayın görüntüleriyle birleşerek hoş anlar yaşattı.

YENİ yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa kar yağan Taksim Meydanı beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda etkili oldu. Lapa lapa yağan karın ardından Taksim Meydanı beyaza büründü. İstiklal Caddesi'nin sembollerinden nostaljik tramvay seyirlik görüntü oluştururken bu anları ölümsüzleştirmek isteyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
