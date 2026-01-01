İstanbul'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı devam ediyor

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisine giren kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.

Yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu kentte ormanlar, park halindeki otomobiller ile binaların üstleri ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.