Haberler

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede görülen kar, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisine giren kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.

Yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu kentte ormanlar, park halindeki otomobiller ile binaların üstleri ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi