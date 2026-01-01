Haberler

İstanbul'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

Güncelleme:
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde çatıları ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Çamlıca Tepesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, bazı ilçelerin özellikle yüksek kesimleri ile binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.

Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü.

Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
