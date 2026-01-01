Haberler

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
İstanbul'un kuzey bölgelerinde, yeni yılın ilk dakikalarında etkili olan kar yağışı ile birlikte yerler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde görülürken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oluyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
