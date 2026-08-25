Haberler

İstanbul'da kundaklama ve silahlı saldırıya 2 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 2 iş yerinin kundaklanması, bir iş yerinin de kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 2 iş yerinin kundaklanması, bir iş yerinin de kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında cezaevinde olduğu anlaşılan şüphelinin elebaşı olduğu organize suç örgütünün eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.

Suç örgütünce 18 Ağustos'ta Bayrampaşa'da güzellik merkezinin, 19 Ağustos'ta Pendik'te oto galerinin kundaklandığı, 20 Ağustos'ta Bayrampaşa'da emlakçı dükkanının kurşunlandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, bu eylemleri suç örgütü adına gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli O.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, Fatih'te metruk bir binada AK-47 uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda söz konusu adrese de operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Bina içerisinde yapılan aramada ise AK-47 uzun namlulu silah, uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Kemikleri barajdan çıkmıştı! Zonguldak’ta 16 yıllık cinayet aydınlatıldı

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü
Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Köy muhtarı tarlada ölü bulundu!

Köyü karıştıran ölüm! Akşam eve gitmedi, sabah tarlada bulundu
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti