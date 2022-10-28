İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu adamın, yabancı tabela tepkisi gündem oldu: Anasını satayım bozdular ülkeyi

İstanbul'da yaşayan Ali Onimisi isimli siyahi adamın Bebek'te çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Yabancı tabelalardan dert yanan Onimisi, "Bir yerde yemek yiyeyim dedim, bütün lokanta ve kafeler yabancı dil olmuş. Canım ciğer çekti yiyemedim. Anasını satayım bozdular ülkeyi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son dönemde yabancı uyruklu şahısların sayısı bir hayli arttı. Hal böyle olunca tabela ve ilanlarda yabancı dil ağırlık kazandı. Bu duruma da tepkiler günden güne daha da artmaya başladı.

SİYAHİ ADAMIN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Birçok kişi konu hakkında video çekip isyan etti. Ancak İstanbul Bağcılar'da yaşayan ve Bebek'e konsolosluğa giden Ali Onimisi isimli siyahi adamın çektiği video gündem oldu.

"BOZDULAR ÜLKEYİ"

Yabancı adam, "Ulan arkadaş, Bebek'e konsolosluğa geldim. Bir yerde yemek yiyeyim dedim, bütün lokanta ve kafeler yabancı dil olmuş. Canım ciğer çekti yiyemedim. Anasını satayım bozdular ülkeyi" ifadelerini kullandı.