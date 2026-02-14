İstanbul'da yasa dışı silah imal edilen eve yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de, yasa dışı silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sultanbeyli'de silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon yaptı.

Şüpheli Ü.K. gözaltına alınırken evde yapılan aramada 366 tabanca, 85 tabanca namlusu, 100 tabanca gövdesi, 385 şarjör, çok sayıda icra mili ve yayı ile tetik tertibatı ele geçirildi.