Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da yasa dışı bahiste 7 telefon ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda kullanıldığı belirlenen 7 ofis telefonu ele geçirildi, finansal kayıtlara el konuldu.

İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespiti ve suç organizasyonunun ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 7 ofis telefonu ele geçirildiği, finansal işlemler ve para hareketlerine ilişkin kayıtların tutulduğu evraklara el konulduğu belirtilen açıklamada, 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonu içerisindeki konumlarının, aralarındaki irtibatların ve suç faaliyetlerinin kapsamının tespitiyle ele geçirilen dijital materyaller ve finansal kayıtların incelenmesine yönelik soruşturma işlemlerinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2 Kasım tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen 6 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, hakimlikçe yapılan sorgularının ardından şüphelilerin atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verilmiştir."

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Meteoroloji'den 16 ile kodlu uyarı! Hafta sonu bu illerde kar bastıracak

Kar yağışı için tarih verildi! Tam 15 il beyaza bürünecek
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Bakan Bayraktar 'Enerjide bağımsız olacağız' deyip duyurdu! İşte 5 maddelik yol haritası

Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın