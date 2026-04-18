Haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, "Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek maraton nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Sahil Kennedy Caddesi güney yolu Samatya ile Yenikapı mevkileri arası ve Sahil Kennedy Caddesi kuzey yol Namık Kemal varyantı saat 02.00'den itibaren kapalı olacak.

Saat 04.00 itibarıyla da Kadir Has, Ayvansaray, Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Ragıp Gümüşpala, Ankara, Sahil Kennedy Samatya varyantı ile Sirkeci ışıklar arası, Namık Kemal, Reşadiye caddeleri ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli acil çıkışları, tünelin Aksaray ayrımları, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti ile Karaköy Meydan Galata Köprüsü ve Tersane Caddesi Galata Köprüsü istikameti de trafiğe kapalı olacak.

Bugün saat 21.00 itibarıyla kapanacak yollar üzerinde park edilmiş araçlar da kaldırılacak.

Atatürk Bulvarı, Avrasya Tüneli transit yol, Atatürk Köprüsü ve Haliç Köprüsü ile Vatan, Millet, Fevzipaşa, Türkeli, Aksaray, Orgeneral Nafiz Gürman, Onuncu Yıl, Küçük Langa Aralığı, Tersane, Necatibey, Kemeraltı, Refik Saydam caddeleri, D-100 kuzey-güney yolu ve Unkapanı Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

