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İstanbul'da yapılan denetimlerde rahatsızlık veren kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede 50 noktada denetim yaparken, Taksim'de çevredeki insanları rahatsız eden ve bir kişi darbeden şüpheli Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı. Taksim'de yapılan denetim sırasında çevredeki insanları rahatsız eden ve bir kişi darbeden şüpheli Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de denetim yapıldı. Denetim kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Taksim'de yapılan denetimler sırasında çevredekileri rahatsız eden, bazı kişileri darbeden bir kişi Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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