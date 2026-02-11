Haberler

Küçükçekmece'de kayan 5 katlı bina boşaltıldı

Güncelleme:
Küçükçekmece'de, Cennet Mahallesi'nde yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklar gözlemlenirken, bazı sakinler yanındaki inşaatın zarar verdiğini iddia etti.

İstanbul Küçükçekmece'de yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yana doğru kaydı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, 11 daireden oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklıkların olduğu gözlendi.

Boşaltılan binanın bazı sakinleri, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle apartmanlarının zarar gördüğünü iddia etti.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
