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İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 78'e ulaştı

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İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 78'e ulaştı
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, saat 18.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı. Yağışlı havanın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 78'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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